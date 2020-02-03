تونس: إيقاف أكثر من 80 شخصا في صفاقس بعد مصادمات ليلية منذ الأحد الماضي

قال مصدر قضائي في صفاقس، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 80 شخصا جرى إيقافهم في أعقاب مصادمات ليلية وأعمال عنف وشغب شهدتها المدينة منذ الأحد الماضي بين مهاجرين وسكان محليين.

وأفاد المتحدث باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن قوات الأمن أوقفت ليل أمس الثلاثاء 23 مهاجرا من دول أفريقيا جنوب الصحراء بسبب الإقامة على غير الصيغ القانونية.

كما جرى إيقاف 4 تونسيين متورطين في إيواء مهاجرين غير نظاميين.

وتشهد المدينة الساحلية منذ عدة أشهر تدفقا لافتا من مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء في محاولة للعبور عبر البحر إلى الأراضي الإيطالية القريبة التي تبعد نحو 160 كيلومترا.

وتتواتر أعمال العنف في الشوارع بين مجموعات من المهاجرين من جهة، وبين مهاجرين وسكان محليين من جهة ثانية.

وكانت السلطات أوقفت أول أمس 22 شخصا و34 آخرين ليل الأحد بسبب مصادمات مع سكان محليين تسببت في وفاة تونسي طعنا بسكين، وفق ما أفاد به المسؤول القضائي.

وتجري نقاشات بين الاتحاد الأوروبي والسلطات التونسية لكبح التدفق الكبير للمهاجرين عبر سواحل صفاقس لكن منظمات حقوقية في تونس حذرت من تصاعد العنف في المدينة بسبب القيود الأوروبية.