الأهلي يهزم الإسماعيلي وينفرد بصدارة الدوري

حقق النادي الأهلي فوزًا غاليًا مساء اليوم الأربعاء، أمام الإسماعيلي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب، في لقاء مؤجل من الجولة الـ18 للدوري.

وسجل هدف المباراة الوحيد، بيرسي تاو، في الدقيقة 50 ليحصل الأهلي على الثلاث نقاط وينفرد بصدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة ينفرد الأهلي بصدارة ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة، في حين تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ34 في المركز الـ13.

دخل الأهلي المباراة بأنياب هجومية قوية ورغبة ملحة في هز الشباك مبكرًا، مكثفًا هجماته من العمق والأطراف مع الضغط من وسط الملعب والتمرير المتقن لخلخلة الدفاع ومحاولة اكتشاف الثغرات في فريق الإسماعيلي.

في الدقيقة 10 استخلص بيرسي تاو الكرة ومرر في العمق إلى خالد عبد الفتاح القادم بسرعته في الناحية اليمنى، لكن دفاع المنافس تدخل وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية قبل أن تصل لخالد عبد الفتاح.

في الدقيقة 13 ومن هجمة منظمة تصل الكرة إلى علي معلول في الناحية اليسرى فمرر في العمق إلى محمد شريف الذي سدد قوية، لكن أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلي أنقذ الكرة إلى ركلة ركنية قبل أن تعانق الشباك.

في المقابل نجح خط دفاع الأهلي في إيقاف مناوشات الإسماعيلي الهجومية نتيجة للتمركز الجيد لقلبي الدفاع رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم، والارتداد السريع لثنائي الوسط مروان عطية وأليو ديانج.

مع الدقيقة 30 ينجح الأهلي في قطع الكرة في وسط الملعب، ويتقدم محمد مجدي أفشة بالكرة وسط زيادة عددة للاعبي الأهلي، وبدلًا من التمرير إلى بيرسي تاو المتقدم فضل أفشة التسديد لكن الكرة خرجت ضعيفة وبعيدة عن المرمى.

واصل الأهلي تفوقه الهجومي، وفي الدقيقة 36 تصل الكرة إلى محمد مجدي أفشة في الناحية اليمنى، فتوغل داخل منطقة الجزاء ومرر للخلف إلى أحمد عبد القادر، الذي سدد من لمسة واحدة لكن خرجت الكرة فوق العارضة.

أخطر محاولات الأهلي الهجومية شهدتها الدقيقة 41 من تمريرة مباغتة ومتقنة بقدم مروان عطية تصل الكرة في الناحية اليسرى إلى أحمد عبد القادر، فسدد بمهارة في الزاوية اليمنى العليا لحارس الإسماعيلي، لكن الكرة ارتطمت بالعارضة وخرجت إلى خارج الملعب.

مرت الدقائق الأخيرة على نفس الوتيرة، هجوم متواصل للأهلي وارتداد متواصل للإسماعيلي بكامل صفوفه، حتى أطلق حكم المباراة أحمد الغندور صافرة نهاية الشوط بتعادل الفريقين 0/0.