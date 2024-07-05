يقترب كير ستارمر، المحامي الحقوقي الذي ينحدر من بلدة صغيرة جنوب إنجلترا، من أن يصبح رئيس وزراء المملكة المتحدة، وذلك بعد فوز ساحق في انتخابات الرابع من يوليو.

* سياسي لـ9 سنوات

كان ستارمر سياسياً لتسعة أعوام فقط، ومنذ تتويجه زعيماً لحزب العمال البريطاني عام 2020، قاد حزبه بعيداً عن أسوأ هزيمة انتخابية في نحو قرن ليصبح قوة مهيمنة في السياسة البريطانية. علاوة على ذلك، رأت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أن فوزه، في وقت يتغازل فيه الحلفاء الغربيون مع الشعبوية، يضعه فوراً كأحد أبرز قادة الوسط في العالم.

يعتقد البعض أن مثل هذا التحول أمر ممكن، بينما يصف أعداؤه الأمر بـ"الحظ"، حيث يقولون إنه استفاد من نكبة المحافظين، وبالتالي فهو منتصر تلقائياً.

ويعتبر ستارمر أول زعيم عمالي يفوز بانتخابات عامة في المملكة المتحدة منذ نحو 20 عاماً، منذ توني بلير عام 2005. وعلى مدار القرن الماضي، كان حزب العمال في المعارضة أكثر منه في السلطة.

وبعد 14 عاماً من حكم حزب المحافظين، التي كان معظمها يتسم بالاضطراب - من بريكست إلى فضائح بوريس جونسون إلى عدم الاستقرار الاقتصادي لخليفته ليز تراس - استفاد ستارمر من زلات الحزب الحاكم المتصورة.

ويعد ستارمر باستعادة الكفاءة إلى الحكومة، وتأميم بعض شركات السكك الحديدية والمرافق، ورفع الحد الأدنى للأجور، وفرض ضرائب على رسوم المدارس الخاصة، وتحسين نظام الصحة العامة، وتقديم وجبة إفطار مجانية في المدارس الابتدائية الحكومية. ويضع انتخابه بريطانيا على مسار معاكس من أوروبا، حيث توجد مخاوف بشأن صعود اليمين المتطرف، لا سيما في فرنسا.

* محامي ومدعي لمكافحة الجريمة

عمل ستارمر محامياً حقوقياً على مدار حوالي 20 عاماً، ثم شغل منصب مستشار للشرطة في أيرلندا الشمالية بعد اتفاق الجمعة العظيمة، الذي جرى توقيعه عام 1998. لكن بعد ذلك أصبح مدعياً عاماً. وعلى مدار 5 سنوات، شغل منصب مدير النيابات العامة لإنجلترا وويلز.

وفقاً للإذاعة الوطنية العامة (إن بي آر)، يعتبر هذا التحول – من الدفاع عن المتهمين إلى محاكمتهم – أمراً تسبب في غضب بعض من زملاء ستارمر الحقوقيين، وعندما اندلعت أعمال الشغب في لندن عام 2011، قام ستارمر بمراجعة القواعد من أجل ملاحقات قضائية سريعة، بحجة أن المحاكمات الأسرع للجناة كانت رادعاً أكثر فعالية للجريمة من أحكام السجن الطويلة.

في عام 2014، تلقى ستارمر لقب "سير" نظير عمله في العدالة الجنائية. بعد احتفالية اللقب، ركع ستارمر – الذي دعا في أحد الأوقات لإلغاء النظام الملكي البريطاني – أمام تشارلز، الذي كان حينها أمير ويلز.

بعد ذلك بعام، فاز ستارمر بمقعد في البرلمان البريطاني، ليمثل دائرة هولبورن وسانت بانكراس في شمال لندن. وعام 2015، دخل ستارمر البرلمان، ثم في عام 2020، أصبح زعيم حزب العمال.

* أول فرد يدخل الجامعة

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن ستارمر أول فرد في عائلته يرتاد الجامعة، حيث درس القانون في جامعتي ليدز وأكسفورد البريطانيتين، ثم عمل كمحامٍ متخصص في شؤون حقوق الإنسان. خلال تلك الفترة من حياته، كافح لأجل إلغاء عقوبة الإعدام في بلدان أفريقية وكاريبية.

ترافع أيضاً في قضية شهيرة في التسعينيات، عن اثنين من الناشطين البيئيين بعدما اختصمتهم سلسلة مطاعم معروفة الوجبات السريعة، ماكدونالدز، في تهمة التشهير.

* الموقف الأوروبي

أشارت "بي بي سي" إلى أن ستارمر دعا عام 2019 إلى إجراء استفتاء ثانٍ بشأن إلغاء قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي. لكنه الآن يؤكد أنه ما من مجال للتراجع للوراء، ولكنه يرغب بمناقشة اتفاقيات تعاون جديدة مع الاتحاد الأوروبي بشأن أمور تخص المعايير البيئية، والاشتراطات الخاصة بالمنتجات الغذائية وسوق العمل.

* حرب غزة

وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أعلن ستارمر بعد هجوم السابع من أكتوبر، حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفي شن هجوم مضاد.

وقد أثار ذلك الموقف غضب جمهور الناخبين المؤيدين للفلسطينيين، وتمرداً من العشرات من نواب حزب العمال الذين خرجوا عن نصه، ودعوا بدلاً من ذلك إلى وقف فوري لإطلاق النار.

كما أظهر استطلاع للرأي العام أجرته مؤسسة "يوجوف" في مارس أن 52% من سكان المملكة المتحدة يعتقدون أن ستارمر لم يتعامل مع تلك القضية على الوجه الأنسب، كما ساند عمل الحكومة البريطانية في قصف قواعد الحوثيين في اليمن رداً على هجماتهم على السفن في البحر الأحمر ومرتبطة بإسرائيل، وذلك في إطار حرب غزة.