 إحراج جديد.. بايدن يتلعثم مجددا ويفتخر بكونه أول امرأة سوداء تعمل مع رئيس أسود - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إحراج جديد.. بايدن يتلعثم مجددا ويفتخر بكونه أول امرأة سوداء تعمل مع رئيس أسود


نشر في: الجمعة 5 يوليه 2024 - 2:37 م | آخر تحديث: الجمعة 5 يوليه 2024 - 2:37 م

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "فخور بكونه أول امرأة سوداء تعمل مع رئيس أسود"، وذلك في زلة لسان جديدة خلال مراسم الاحتفال بعيد الاستقلال.

وخلط بايدن بينه عندما عمل نائبا لباراك أوباما، وبين نائبته كامالا هاريس، قائلا: "بالمناسبة، أنا فخور بأن أكون، كما قلت، أول نائب رئيس، وأول امرأة سوداء... تخدم مع رئيس أسود".

وبعد أسبوع من المناظرة الكارثية بين جو بايدن ودونالد ترامب، والتي تركت الأول يكافح من أجل حياته السياسية، حرّف الرئيس الأمريكي كلماته خلال مقابلة مع إذاعة "Wurd" في فيلادلفيا، بحسب تقرير لصحيفة تلجراف البريطانية.

وفي وقت سابق من المقابلة، التي كانت في برنامج "إيرل إنجرام"، الذي يستهدف المستمعين السود في ويسكونسن، ويتم بثه أيضا على مستوى البلاد، تحدث بايدن بشكل صحيح عن تعيين هاريس، وأول امرأة سوداء في المحكمة العليا، القاضية كيتانجي براون جاكسون.

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