جانتس يؤكد لنتنياهو دعمه لاتفاق لوقف لإطلاق النار في غزة

وعد السياسي الإسرائيلي المعارض بيني جانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدعمه إذا وافق المفاوضون الإسرائيليون على وقف لإطلاق النار وتبادل للرهائن في محادثات غير مباشرة مع حماس في الأسابيع المقبلة.

وقال جانتس، خلال محادثة هاتفية مع نتنياهو، إن حزبه وهو حزب الوحدة الوطنية الذي يتنمي لتيار الوسط، سيدعم أي اتفاق معقول يؤدي إلى عودة الرهائن الذين اختطفتهم حماس، وفقا لما ذكره مكتب جانتس.

ويُذكر أن المحادثات، التي تتوسط فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر، متوقفة منذ فترة طويلة.

لكن من المقرر أن تبدأ جولة جديدة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام القليلة القادمة، بعد أن أبدت حماس مرونة بشأن بعض نقاط اقتراح تدعمه إسرائيل.

وتريد حماس إنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن مقابل إطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

وهناك مخاوف في إسرائيل من أن يرفض نتنياهو الصفقة، كما فعل في مراحل سابقة من المفاوضات، لأنه يتعين عليه استرضاء شركائه في الائتلاف الديني المتطرف واليمين المتطرف.

ويقاوم شركاؤه التنازلات المحتملة ـ مثل إنهاء الحرب في غزة قبل التدمير الكامل لحماس ـ ويهددون بالانسحاب من الإئتلاف.