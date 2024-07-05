وزير خارجية بريطانيا الجديد يدعو إلى وقف فوري لإطلاق نار في غزة

في أول تصريح له بعد تعيينه، اليوم الجمعة، دعا وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد لامي، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال لامي الذي تولى حقيبة الخارجية بعد فوز حزب العمال في الانتخابات التشريعية أمس، إنه "سيعمل على دعم وقف فوري لاطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين"، مضيفا "سأبذل كل ما في وسعي لمساعدة الرئيس الأمريكي جو بايدن على التوصل الى وقف لإطلاق النار".

ويأتي هذا التصريح فور تعيين لامي وزيرًا للخارجية في الحكومة البريطانية الجديدة التي يترأسها زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، وذلك بعد انتخابات عامة مبكرة في البلاد، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن القصر الملكي البريطاني، "تعيين كير ستارمر زعيم حزب العمال رسميًا رئيسًا للحكومة البريطانية الجديدة"، بعد فوز حزبه في الانتخابات العامة.