أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية، برئاسة الدكتورة غادة ندا، وكيل الوزارة، عن تخصيص 8 لجان طبية لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح بيان صادر عن المديرية، اليوم السبت، أنه تم تخصيص المعمل المشترك لأخذ العينات الطبية، فيما تقرر تخصيص مستشفيات: القباري، العجمي، شرق المدينة، الجمهورية، المجلس الطبي العام، رأس التين، العامرية، وأبو قير العام، كمقار للكشف الطبي على المرشحين.

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة ميرفت السيد، المشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن المستشفيات التابعة للأمانة والمعتمدة رسميًا لإجراء الكشف الطبي تشمل: القباري، العجمي، وشرق المدينة.

وشددت على أنه في حال توجه أي مرشح لإجراء الكشف الطبي داخل مستشفى غير مدرج ضمن القائمة المعتمدة، فعليه التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى مُعتمد لإتمام الإجراءات المطلوبة، وفقًا للتعليمات الصادرة من أمانة المراكز الطبية المتخصصة.