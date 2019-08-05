ننشر جدول فعاليات معرض الساقية للكتاب في دورته الـ8

حجاج أدول وأحمد مراد ومحمد عصمت وأحمد يونس ضيوف معرض الساقية للكتاب



تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، لإقامة "معرض الساقية للكتاب" في دورته الـ8، وذلك يوم الأحد 18 أغسطس، في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً وحتى التاسعة مساءً، بقاعة النهر، في مقر الساقية، الزمالك، ويستمر المعرض حتى 24 من نفس الشهر.

وقالت شيماء ممدوح، منسق عام معرض الكتاب بالساقية، في تصريح خاص للشروق، إن الفعاليات ستبدأ في تمام الرابعة عصراً، بكلمة المهندس محمد عبد المنعم الصاوي، مؤسس الساقية، وسعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، والدكتور حسن الشافعي، رئيس مجمع اللغة العربية.

وتقدم فرقة كنعان عرض للدبكة الفلسطينية، ذلك في الساعة الخامسة مساءً، كما تقام أمسية ولقاء مفتوح مع الكاتب أحمد مراد للحديث حول أحدث أفلامه "الفيل الأزرق 2"، وذلك في الساعة الثامنة والنصف.

في اليوم الثاني الموافق 19 أغسطس، في تمام الرابعة عصراً، لقاء مع كُتاب وأدباء وحفلات توقيع أعمالهم، أما في السابعة، فلقاء مفتوح مع الداعية الدكتور عبدالله رشدي. وفي الساعة الثامنة والنصف، تنظم الساقية مع الأديب حجاج أدول، ومناقشة حول أعماله الأدبية.

وفي الثلاثاء 20 أغسطس، في تمام الساعة الواحدة ظهرا،ً يشهد جمهور الساقية موعد ولقاء مفتوح مع الإعلامي أحمد يونس، يليه لقاء مع عدد من الكُتاب والأدباء، ولقاء مفتوح مع الكاتب محمد طارق.

وتنظم في الأربعاء 21 أغسطس، الساعة الرابعة عصراً، أمسية شعرية مع شعراء "دار نهر النيل" وباند كلابكسو، وفي الخامسة والنصف، لقاء مع الكاتب حسام الحداد، يليه في السابعة، لقاء مع فرقة «المخوفاتية».

ويقام يوم الخميس الموافق 22 أغسطس، في الساعة الرابعة عصراً، حفل توقيع جماعي لكتاب "دار شهرزاد"، ويأتي بعدها في الخامسة والنصف، حفل توقيع جماعي لكتاب "دار بدائل"، وفي الثامنة والنصف، لقاء مع كتاب منصة «شخابيط».

أما في يوم الجمعة 23 أغسطس، فيقام حفل توقيع جماعي لكتاب "دار الرسم بالكلمات"، كما يأتي في الخامسة والنصف، حفل توقيع جماعي لكتاب "دار تويا"، وفي السابعة، لقاء مفتوح مع الكاتب محمد عصمت، ويأتي في الثامنة والنصف، لقاء وحفل توقيع كتاب "أفلامي مع عاطف الطيب"، مع المصور السينمائي سعيد الشيمي، ويدير الحوار المستشار الثقافي عماد العادلي.

وتبدأختام الفعاليات، في الواحدة ظهراً، يوم السبت 24 أغسطس، بلقاء مع الكاتب حسام هيكل لمناقشة أحدث أعماله، ثم يأتي في الرابعة عصراً، لقاء مع مشاهير السوشيال ميديا "youtubers"، وفي السابعة، لقاء مفتوح مع الكاتب عبدالرحيم كمال.

الجدير بالذكر أن معرض الساقية للكتاب، واحدًا من أهم الفعاليات التي تنظمها الساقية، إيمانًا منها بأهمية التقاء القراء وكتابهم المفضلين، وفتح المجال للنقاشات حول الأعمال الأدبية المختلفة، وذلك من خلال الندوات وحفلات التوقيع، التي تعقدها بشكل مستمر، فضلًا عن إمكانية التجول في المعرض والتعرف على أحدث الإصدرات من خلال مشاركة مجموعة كبيرة من دور النشر المصرية والعربية.