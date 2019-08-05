ميليشيات الحوثي تواصل خروقاتها للهدنة بالحديدة

واصلت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تكثيف خروقاتها للهدنة والمساعي الأممية، بتصعيدها القتالي في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "ستمبرنت" اليوم الإثنين، أن ميليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات قتالية كبيرة نحو مديرية حيس جنوب المحافظة، بالتزامن مع قصف مكثف على مواقع قوات الجيش اليمني ومنازل المواطنين في مناطق متفرقة من المديرية، ضمن عمليات تصعيدها المراد بها إفشال المساعي الأممية.

كما شنت ميليشيا الحوثي المتمردة قصفا مكثفا بمختلف أنواع الأسلحة والمدفعية الثقيلة، على مواقع وتمركز قوات الجيش شرق وشمال المديرية، حيث قصفت مواقع قوات الجيش شرق مدينة الصالح ومواقع أخرى محيطة، كما استخدمت الميلشيا قذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وقذائف مدفعية من عيار 82 وبقذائف الهاوزر، وسلاح البيكا وأسلحة رشاشة متوسطة من عيار 12.7 وعيار 14.5 وعمليات القنص لجنود وأفراد قوات الجيش في ذات المناطق.

وبالتزامن مع قصف ميليشيا الحوثي المتمردة، تنفذ أعمال حفر واسعة للخنادق وبناء متاريس جديدة، إضافة إلى مواصلتها للدفع بتعزيزات كبيرة تتضمن آليات قتالية تحمل عناصر مدججين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مدينة الحديدة.