التحالف العربي: الحوثيون يتعمدون استهداف المؤسسات الصناعية والمناسبات الاجتماعية باليمن

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي) العميد ركن تركي المالكي، إن ميليشيات الحوثي تتعمد استهداف المؤسسات الصناعية والمناسبات الاجتماعية، على خلفية استهدافها الممنهج ضد قبائل آل ثابت اليمنية.

وأضاف المالكي - خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة السعودية الرياض، بثته قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الاثنين، أن الميليشيات الحوثية رفضت نقل مصابين بأمراض مستعصية للعلاج في الخارج.

وأشار إلى أن التحالف العربي يعمل مع الشركاء لتفكيك الشبكات الإرهابية في اليمن، مؤكدا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وتابع المالكي، أن الميليشيات الحوثية تعمدت استهداف المستشفيات وسائر البنية التحتية في اليمن، كما أنها بدأت في استخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية بعد أن نفذت هجوما إرهابيا على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن بتعاون وتنسيق وثيق مع تنظيم داعش الإرهابي.

ولفت إلى أن ميليشيات الحوثي أطلقت خلال الفترة الأخيرة 11 طائرة مسيرة تم اعتراضها في الأجواء اليمنية والسعودية، معتبرا أن استهداف الحوثيين لمطار أبها المدني دليل على استهدافهم للمدنيين دوما وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني، وأن هذه الجرائم تعد جرائم حرب.

وأكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي) العميد ركن تركي المالكي، أن الميليشيات الحوثية لا تزال مستمرة في انتهاكاتها بالحديدة، حيث وصل عددها إلى 3 آلاف و346 انتهاكا، وهذا يعطي مؤشرا على عدم جدية الميلشيات الحوثية بالتزامها بتطبيق اتفاق ستوكهولم الذي يقضي بعقد هدنة في محافظة الحديدة.