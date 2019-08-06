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أعداد جريدة الشروق
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اليمن يدين حادث معهد الأورام وينعي الضحايا

انفجار معهد الأورام
انفجار معهد الأورام
عدن - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 10:40 م | آخر تحديث : الإثنين 5 أغسطس 2019 - 10:40 م

أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الحادث الغاشم الذي وقع بالقرب من معهد الأورام، وأسفر عن وقوع العديد من الضحايا.

وجددت الخارجية اليمنية في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، اليوم الاثنين، وقوف اليمن قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب الشقيقة مصر في مواجهة الإرهاب وفي كل ما تتخذه من إجراءات من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما دعت الخارجية المجتمع الدولي إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسية التي تستهدف الأبرياء، معربة عن خالص العزاء وصادق المواساة لحكومة وشعب مصر الشقيق وأسر الضحايا، متمنية للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

 


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