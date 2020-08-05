فضائية mtv: حجم أضرار انفجار مرفأ بيروت توازي 30 سنة من الحرب الأهلية اللبنانية

قال موقع فضائية «mtv» اللبنانية، إن «انفجار 4 أغسطس، الذي هزّ العاصمة اللبنانيّة بيروت، وضواحيها، عبارة عن مئات آلاف الإنفجارات في عدد لا يُحصى من المنازل والمحلات والمكاتب والمؤسسات والمباني على نطاق جغرافيّ واسع».

وأضاف في تقرير نشره، مساء الأربعاء: «ولدى الإطّلاع على حجم الخسائر البشريّة والماديّة الفادحة جرّاء هذه المأساة الإنسانيّة، يتبيّن أنّ الأضرار جسيمة جدًا، وتكاد توازي بحجمها أضرار سنوات طويلة من الحرب الأهليّة اللبنانيّة على مدى 30 عاماً في المناطق كافة».

وتابع: «أضف إلى ذلك، فإنّ عددًا كبيرًا من المؤسسات، التي كانت مستمرة حتى الأمس القريب في العمل رغم الأزمة الإقتصاديّة، قد تعرّض لأضرارٍ ماديّة هائلة، حيث أنّ معظمها أصبح بحاجة إلى بناءٍ من جديد بفعل الدمار الذي أُلحِقَ بها.

والأسوأ من ذلك، أنّ مرفأ بيروت يحتاج إلى ما لا يقلّ عن خمسة مليارات دولار كي يُعاد بناؤه من جديد، خصوصاً أنّ الخراب الذي لحقَ به لم يوفّر أيّ جزء من أقسامه».