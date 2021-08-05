عملة تايلاند تتراجع إلى أقل مستوى لها منذ 2018 وسط تأثير كورونا على الاقتصاد

تراجعت العملة التايلاندية "بات"، إلى أقل مستوى لها منذ 2018، فيما يلقي انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا بظلالها على الاقتصاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن البات تجاوز المستوى المنخفض في العام الماضي البالغ 33.187 ليصل إلى 33.188 وهو أقل مستوى منذ 31 أكتوبر 2018. أبقى بنك تايلاند على معدله الأساسي ثابتا دون تغيير أمس الأربعاء، ولكن خفض توقعات النمو للعام الجاري إلى 0.7% بعد شهرين من خفضها إلى 1.8%.

وقال تشارلي لاي وهو محلل عملات في سنغافورة في "بنك كومرزبنك": "لقد كنا متشائمين بشأن البات بسبب عودة ظهور حالات كوفيد ليس فقط في تايلاند ولكن على المستوى الإقليمي. طالما أن سلالة دلتا تواصل الانتشار، فإن التحيز للبات لا يزال منخفضا".

وتراجعت عملة تايلاند بالفعل 9.8% حتى الآن العام الجاري، ليصبح أسوأ أداء بين الاقتصادات الآسيوية الكبرى فيما ضرب الاضطراب الوبائي والسياسي الاقتصاد المعتمد بشدة على السياحة.