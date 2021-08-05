الرئيس التونسي: الأحرار والشرفاء سيصنعون تاريخا جديدا للبلاد

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، مساء اليوم الخميس 5 أغسطس 2021 بقصر قرطاج، المدير العام لديوان الحبوب بشير الكثيري.



ونقلًا عن الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، توجه رئيس الدولة بالشكر لكل إطارات وأعوان ديوان الحبوب ودعاهم إلى أن يكونوا على موعد مع التاريخ والتصدي لكل التجاوزات في توريد القمح.



وجدد التأكيد على أنه لا مجال للمس من قوت التونسيين، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يحاول العبث بقوت المواطن أو يعمد إلى حرق الحقول والغابات.



وأشار رئيس الدولة التونسية إلى أن «هناك أحرارًا وشرفاء في كل مفاصل الدولة سيصنعون تاريخا جديدا لتونس».



وأكد رئيس الجمهورية على أنه لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه ولن يتم المساس من الحقوق والحريات، وأضاف بأنه لا مجال للعودة إلى الوراء وبأنه لا حوار الا مع الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب.





