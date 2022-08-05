جرعة مخدرات زائدة تنهي حياة سيدة داخل سيارة بحدائق الأهرام

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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة سيدة داخل سيارة ملاكي بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وبينت التحريات عدم وجود أى إصابات ظاهرية بالجثة، وأن الوفاة طبيعية نتيجة تناول جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة داخل سيارة بمنطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة سيدة داخل سيارة ملاكي مركونة، لا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، وبعمل التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة وأن الوفاة طبيعية نتيجة تناول جرعة زائدة من المواد المخدرة، نقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.