فتح: القصف الإسرائيلي لقطاع غزة جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال

قال الناطق باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" منذر الحايك، إن قصف قطاع غزة واستهداف وترويع المدنيين العزل جريمة جديدة تضاف إلى الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.



ودعا الحايك - في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم /الجمعة/ - المجتمع الدولي والوسطاء إلى التدخل فورا لمنع الاحتلال من ارتكاب مجازر ضد الشعب الفلسطيني.



وكانت طائرات ودبابات إسرائيلية شنت عدة غارات جوية ضد أهداف مدنية في قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين والعديد من الإصابات حتى الوقت الحالي.