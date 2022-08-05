أيمن الظواهري: طالبان تنفي علمها بوجود زعيم القاعدة في كابول وتحقق في ادعاء واشنطن قتله

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن مقتل الظواهري بصاروخ أطلق من طائرة مسيرة بينما كان جالسا في شرفة منزل يختبئ فيه في كابول الأحد الماضي، في ضربة تعتبر الأكبر للتنظيم بعد مقتل مؤسسه أسامة بن لادن قبل أكثر من عشر سنوات.

لكن قادة طالبان التزموا الصمت حيال الهجوم ولم يؤكدوا وجود الظواهري في كابول أو مقتله.

وقالت ثلاثة مصادر في الحركة لرويترز إن قادة طالبان البارزين يعقدون اجتماعات مطولة لبحث كيفية الرد على الهجوم الأمريكي الذي نُفذ بطائرة مسيرة.

وستكون للطريقة التي سترد بها طالبان تداعيات في وقت تسعى فيه الحركة للحصول على الشرعية الدولية وإمكانية الوصول إلى مليارات الدولارات من أموال أفغانستان المجمدة، في أعقاب إطاحتها بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة قبل عام.

وكان الظواهري قد اتهم بالمشاركة في التخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، وكان من أبرز المطلوبين عالميا.