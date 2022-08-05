استشهاد 7 فلسطينيين بينهم قيادي في الجهاد إثر غارات إسرائيلية على قطاع غزة

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استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب أكثر من 40 آخرين اليوم الجمعة، مع إطلاق إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع ارتفعت إلى سبعة بينهم طفلة تبلغ 5 أعوام فيما أصيب أكثر من 40 آخرين بجروح على الأقل.

من جهتها، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي عن مقتل القيادي في ذراعها العسكري "سرايا القدس" تيسير الجعبري الذي قضى "في جريمة اغتيال إسرائيلية غادرة استهدفته في مدينة غزة".

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت شقة في مجمع سكني وسط مدينة غزة ومواقع تدريب ورصد في مناطق مختلفة من القطاع في وقت توالى فيه سماع دوي أصوات الانفجارات.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية عسكرية ضد أهداف لحركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة تضمنت اغتيال قيادي عسكري في سرايا القدس.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن إسرائيل "بدأت التصعيد والعدوان على قطاع غزة وستدفع الثمن" على ذلك.

وحمل الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات للصحفيين في غزة، إسرائيل "مسئولية ما ترتكبه من جرائم" بعد أن شنت سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة من القطاع.

وذكر قاسم أن "أجنحة المقاومة بكل أذرعها العسكرية وفصائلها موحدة في صد العدوان الإسرائيلي وستدافع عن قطاع بكل ما تملك وستوازن الردع".

فيما أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن الشرطة والدفاع المدني والأجهزة الأمنية اتخذت إجراءاتها للتعامل مع "العدوان" الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، منذ أربعة أيام استنفار قواته على "جبهة غزة" ورفع حالة التأهب على طول الشريط الحدودي وقرب المستوطنات المحاذية؛ تحسبا لهجمات قد تنفذها حركة الجهاد ردا على اعتقال أحد قادتها بعد إصابته بجروح في الضفة الغربية يوم الاثنين الماضي.