الزمالك يواجه الجونة للاقتراب خطوة جديدة من التتويج بالدوري

تتواصل اليوم منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بمواجهتي مصر المقاصة أمام البنك الأهلي في السادسة والنصف مساءً على ملعب الكلية الحربية، والزمالك أمام الجونة على في التاسعة مساءً على ملعب خالد بشارة بمدينة الغردقة.

في أهم مباريات اليوم، يدخل الزمالك متصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، مواجهة الجونة بحثًا عن انتصار جديد للاقتراب خطوة جديدة نحو التتويج والمحافظة على اللقب للعام الثاني على التوالي، للمرة الثالثة في تاريخ النادي، وهو ما لم يتحقق منذ موسمي 2002-2003 و2003-2004.

لم يعرف الزمالك طعم الخسارة أو التعادل منذ مباراة الأهلي في الدور الثاني يوم 19 يونيو، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث حقق 7 انتصارات متتالية دعمت صدارته بالوصول للنقطة 66، موسعًا الفارق إلى 7 نقاط مع بيراميدز الثاني و10 نقاط مع الأهلي الثالث والتي تتبقى له مباراة مؤجلة، قبل نهاية المسابقة بست جولات.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بسبب سلسلة الانتصارات المتتالية للفريق، بالإضافة إلى الترنح المستمر لمنافسيه ومواصلة فقدان الأهلي للنقاط، مما يقرب الزمالك للتتويج باللقب، حيث يحتاج إلى 12 نقطة من مبارياته الست المتبقية من أجل حسم اللقب رسميا.

وحافظ البرتغالي، جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، على تشكيلته التي يعتمد عليها في الفترة الأخيرة بوجود أوراقه الرابحة أحمد سيد زيزو وإمام عاشور وسيف الدين الجزيري وسيد عبد الله، بجانب الاستفادة من موهبة القائد شيكابالا.

وحرص فيريرا في المران الأخير للزمالك قبل مباراة اليوم على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين، شدد من خلالها على ضرورة غلق مساحات اللعب أمام الجونة وحذر من أي تهاون في المباراة، أو الاعتبار بأن الفريق حسم اللقب.

كما طالب لاعبيه بضرورة اللعب بقوة والبحث عن التسجيل مبكرًا لإراحة الفريق في باقي مجريات المباراة، على غرار ما فعل أمام بيراميدز في المباراة السابقة.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، أمامه ثلاثي في خط الدفاع محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد، ورباعي في خط الوسط حمزة المثلوثي، إمام عاشور، يوسف أوباما وأحمد أبو الفتوح، أمامهم الثلاثي الهجومي أحمد سيد زيزو، سيد نيمار وسيف الدين الجزيري.

على الجانب الآخر، يدخل الجونة مباراة اليوم بحثًا عن أي نتيجة إيجابية يتشبث بها الفريق بآمال البقاء في الدوري، في ظل الصراع الشرس على الهبوط، إذ يحتل الجونة المركز السادس عشر، أول مراكز الهابطين، برصيد 27 نقطة، وبفارق الأهداف فقط خلف إيسترن كومباني صاحب المركز الخامس عشر.

ويسعى الجونة، بقيادة مدربه المخضرم طلعت يوسف، لإيقاف قطار انتصارات الزمالك المنطلق بقيادة البرتغالي فيريرا، الذي لم يخسر منذ مباراة طلائع الجيش بنتيجة 1-0، في 17 مايو الماضي.

وتراجع أداء الجونة أخيرا، حيث تعادل مع البنك الأهلي، وخسر من الإسماعيلي، وذلك عقب خسارته من الأهلي، ليدخل الفريق في دوامة شبح الهبوط.

ويخشى الزمالك من مفاجآت الجونة بملعب الأخير، خالد بشارة، بعد ذكرى التعادل في موسم 2019-2020، والتي كانت أحد أسباب ضياع الدوري على الفريق لصالح الأهلي، علما بأن الفريقين تقابلا في 14 مباراة، فاز الأبيض فى 8 مباريات، وتعادلا فى 5، بينما انتصر الفريق الساحلي فى مباراة واحدة، وسجل لاعبو الزمالك في شباك الجونة 22 هدفا، مقابل 10 أهداف دخلت مرمى الأبيض.

في المباراة الثانية اليوم، يسعى البنك الأهلي، صاحب المركز السابع برصيد 38 نقطة، لاستعادة الانتصارات بعد خسارتين وتعادل، عندما يحل ضيفًا على مصر المقاصة، متذيل الترتيب برصيد 15 نقطة فقط، وأوفر الفرق فرصة للهبوط للدرجة الثانية.