خيم الحزن على أهالي قرية لبيشة بمركز اشمون في محافظة المنوفية عقب مصرع ٥ أشخاص داخل بالوعة صرف صحي.

وأكد الأهالي سقوط أحد الأشخاص داخل البالوعة أثناء سيره فسقط بداخلها وحاول الاستغاثة بالأهالي الموجودين.

ونزل ٤ آخرون واحدا تلو الآخر وحاولوا إنقاذه إلا أنهم أصيبوا باختناق وتوفوا داخل البالوعة حيث تم الاستعانه بقوات الشرطة والانقاذ لمحاولة استخراج ٥ جثث من أبناء القرية.

وأكد مصدر طبي أن سبب وفاة أهالي القرية، نتيجة إصاباتهم بحالة تسمم نتيجة استنشاق غاز سام، حيث تم انتشال الجثث وايداعها في مستشفى أشمون تمهيدا لتسليمها إلى ذويهم لدفنها بمقابر الأسرة.

وأكد مصدر أن أسماء الضحايا هم محمود فوزي الشامي 27 سنة، كريم شريف إبراهيم الشامي 26 سنة، محمد شوقي عبد الباري 31 سنة، عزت عمر علي 36 سنة، كرم محمد كرم 24 سنة، وجرى نقل الضحايا إلى مستشفى أشمون العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وكانت غرفة عمليات الدفاع المدني بالمنوفية قد تلقت بلاغا من الأهالي بسقوط عدد من المواطنين داخل بالوعة صرف صحي وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية من المسطحات المائية لانتشال الجثامين من البالوعة وجرى نقلها عن طريق الإسعاف إلى مستشفى أشمون العام