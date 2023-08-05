وفد الجامعة العربية رفيع المستوى ينهي زيارته إلى موريتانيا للإعداد للقمة التنموية

أنهى الوفد رفيع المستوى من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية زيارة استغرقت يومين إلى موريتانيا برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد؛بهدف الوقوف على الترتيبات الموضوعية واللوجستية الخاصة بالتحضير لعقد مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة والمزمع عقدها يوم 7 نوفمبر المقبل.



وصرح السفير حسام زكي، بأن الوفد التقي خلال الزيارة بكل من وزير الخارجية الموريتاني ووزير التجارة والصناعة وكبار المسئولين المعنيين بالإعداد للقمة حيث استمع الوفد إلى الشرح المقدم في الأمور اللوجستية وكذلك في استعراض أهم المبادرات والأفكار المطروح بحثها في القمة التنموية.



وأوضح في هذا الإطار أن الدورة المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في نهاية الشهر الجاري سوف تحسم معظم الأمور التي ينتظر طرحها على القمة في موريتانيا.



وأضاف السفير زكي أنه تم أيضا القيام بزيارات إلى مركز المؤتمرات وترتيبات الاقامة للوفود العربية المشاركة في أعمال القمة، ذاكرا أن الترتيبات في مجملها تعتبر مرضية وتبشر بعقد قمة ناجحة.



واختتم تصريحه بالإشارة إلى أن مثل تلك الزيارات تعد اعتيادية قبيل عقد القمم العربية للتأكد من انسجام التحضيرات مع منهج الجامعة في عقد مؤتمراتها الهامة.