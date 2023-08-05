افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم السبت، مركزين مطورين لتقديم الخدمات التموينية للمواطنين بقريتي هو والغربي بهجورة التابعتين لمركز نجع حمادي، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، وبعض القيادات التنفيذية.



وقال محافظ قنا، إن مركز تقديم الخدمات التموينية المطور بقرية هوّ بلغت تكلفته الإجمالية 3 ملايين جنيه، ويخدم 111 ألف مواطن من أهالي قريتي هوّ والدرب، ومركز تقديم الخدمات التموينية المطور بقرية الغرب بهجورة بتكلفة 5 ملايين جنيه، ويخدم 73 ألف مواطن من أهالي القرية وتوابعها.



وأشار الداودي، إلى أن المركزين يقدمان عددا من الخدمات التموينية للمواطنين مثل استخراج بدل فاقد، وبدل تالف، وإصدار فصل اجتماعي، وإضافة أفراد جدد للبطاقة، وتحويل البطاقة من محافظة لأخرى وغيرها من الخدمات الأخرى، مشيدا بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.



وأضاف محافظ قنا، أن عدد مراكز الخدمات التموينية المطورة بلغ حتى الآن 24 مركزا على مستوى المحافظة، ضمن تنفيذ خطة الدولة لتطبيق منظومة التحول الرقمي، وميكنة الخدمات بهدف التيسير على المواطنين بالقرى، بدلا من الانتقال إلى المدن لإنهاء خدماتهم.