 التعليم: تسليم شهادات الثانوية العامة المؤمنة بالمدارس غدا - بوابة الشروق
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التعليم: تسليم شهادات الثانوية العامة المؤمنة بالمدارس غدا

نيفين أشرف
نشر في: السبت 5 أغسطس 2023 - 1:20 م | آخر تحديث: السبت 5 أغسطس 2023 - 1:20 م

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الانتهاء من طباعة شهادات الثانوية العامة المؤمنة، على أن يتم تسليمها للطلاب بالمدارس اعتبارا من الغد الأحد، علما بأنه تم تسليم النتيجة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عقب الإعلان الرسمي عنها.

وأكدت الوزارة على جميع طلاب الثانوية العامة، على أهمية الحفاظ على الرقم السري المرفق مع الشهادة المؤمنة والذي يتم كتابته على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات، ولا يجوز أن يطلع عليه غير الطالب نفسه.

وتوضح الوزارة أن الرقم السري لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات يتيح للطلاب حفظ خصوصية وسرية ما قام بترتيبه من كليات يرغب في الالتحاق بها.


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