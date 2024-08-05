قائد جيش بنجلاديش يتعهد بالتحقيق في حالات الوفاة خلال الاحتجاجات

أكد الجنرال واكر الزمان، قائد جيش بنجلاديش اليوم الإثنين، أنه سيتم التحقيق فى كل حالة وفاة، والأعمال المروعة الأخرى التي شهدتها البلاد.

وفي كلمته التي نقلتها صحيفة "بزنيس ستاندارد" اليوم، حث الجنرال واكر الزمان الشعب على التعاون والتحلي بالهدوء.

وقال: "ساعدونا في هذه الخطوة، أننا لن نتمكن من تحقيق أي شيء آخر عن طريق القتال والعنف، إنني أحثكم على التوقف عن كافة الصراعات والتدمير".

وقال إنهم "قادة الجيش" التقوا مع الأحزاب السياسية وأجروا مناقشة جيدة.

وأكد أنه لم يكن هناك أى قائد من رابطة عوامي خلال اللقاء مع قادة الأحزاب السياسية في البلاد.

وردا على سؤال من الصحفيين، قال الجنرال واكر الزمان إنه عقد اجتماعا مع قادة الحزب الوطنى البنغالي، وحزب جاتيا، والجماعة الإسلامية.

وقال: "إننا سوف نتوجه إلى القصر الرئاسي، وهناك سوف نجري مناقشات مستفيضة حول تشكيل الحكومة المؤقتة".

وأضاف: "بلادنا تتعرض لأضرار، فيما يتعلق بالاقتصاد..." وحث الشعب على التعاون مع الجيش لإصلاح الأضرار، والتحلي بالصبر إلى أن يتحقق ذلك.