نشأت الديهي عن خسائر البورصة وارتفاع الدولار: محاولة تمصير الأزمة الاقتصادية خيانة للحقيقة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك حالة من الهلع الاقتصادي تضرب العالم بسبب تقرير انخفاض الوظائف الأمريكية، والمخاوف من حدوث حالة ركود في الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف خلال برنامجه «بالورقة والقلم»، على فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن هذه المخاوف انتقلت من أمريكا للعالم، وهذا الأمر أدى لخسائر اقتصادية كبيرة في البورصات العالمية، بما في ذلك البورصة المصرية.

وأشار إلى أن البورصة المصرية خسرت ما يقرب من 60 مليار جنيه، بالإضافة لخروج بعض الأموال الساخنة، وهذا انعكس على ارتفاع سعر الدولار، أمام الجنيه حيث وصل إلى (أكثر من) 49 جنيها.

وشدد على أن الأزمة الاقتصادية ليست مصرية، وأن محاولة تمصير الأزمة هي خيانة للحقيقة، مشيرًا إلى أن مصر تتأثر بالأزمات الاقتصادية في العالم، لأنها جزأ من العالم، وليست دولة منعزلة.

ولفت إلى أن البعض ترك ما يحدث في العالم أجمع من خسائر اقتصادية، وتحدث على انخفاض قيمة الجنية، وتناسى أن اقتصاد مصر جزء من الاقتصاد العالمي.

ونوه بأن سعر الجنيه المصري ليس محررًا بصورة كاملة لكنه مُدار، وفسر ذلك بالقول: «الاقتصاد المصري ما زال بعافية».