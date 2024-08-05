 ثابت مدرباً لناشئين الزمالك بعد اعتذار رزق - بوابة الشروق
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ثابت مدرباً لناشئين الزمالك بعد اعتذار رزق

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 5 أغسطس 2024 - 3:13 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أغسطس 2024 - 3:13 م

أعلن بدر حامد، رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، قبول اعتذار أحمد رزق مدرب فريق 2007 بالقلعة البيضاء، عن الاستمرار في منصبه.

وأكد بدر حامد، أن أحمد رزق تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه، وتم الموافقه عليه، بعد العرض على مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن حسين لبيب.

وأضاف بدر حامد، أن نادي الزمالك، لن يقف في طريق مستقبل أبنائه، مؤكداً أن أحمد رزق من المدربين المميزين، متمنياً له التوفيق في خطوته الجديدة.

وأشار رئيس قطاعات الكرة، إلى أنه قرر تعيين محمد ثابت مدرباً لفريق 2007 بدلاً من أحمد رزق.

واختتم بدر حامد، أن محمد ثابت بدأ مهام عمله مع فريق 2007 بشكل رسمي، استعداداً للموسم الجديد.


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