عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من استهداف مقاتليها أمس السبت لآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في منطقة "زلاطة" شرقي مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وأبانت اللقطات لحظة خروج مقاتل في "القسام" من حفرة بالأرض، حيث قال: "ثأرا لدماء الشهيد القائد أبو العبد هنية (رئيس المكتب السياسي في "حماس" إسماعيل هنية)، حيث أطلق قذيفته وأصابت الآلية المستهدفة وانفجرت فيها.

وأظهر فيديو "القسام" لحظة استهداف آلية أخرى، بالإضافة إلى مشاهد توثق "قيام الطيران المروحي بإجلاء القتلى والجرحى من جنود العدو، وسحب إحدى الآليات المستهدفة".

وأعلنت "القسام" أمس السبت، "خوضها معارك ضارية من مسافة الصفر مع قوات وآليات العدو التي تحاول التقدم صوب منطقة "زلاطة" شرق مدينة رفح".

وأشارت إلى أنها "استهدفت ناقلتي جند من نوع "نمر" وجرافتين عسكريتين من نوع "D9" ودبابة "ميركافا" صهيونية بقذائف "الياسين 105" في منطقة "زلاطة" شرق مدينة رفح جنوب القطاع، وهبوط الطيران المروحي للإجلاء".

وكانت "حماس" قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أن إسرائيل اغتالت رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية خلال تواجده في مقر إقامته في طهران، وذلك بعيد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، فيما تعهدت إيران بالرد على هذه العملية بشكل حاسم.