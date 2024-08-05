قنصل الصين: التعاون المصري الصيني في مجال اللوجيستي يدفع بمبادرة الحزام والطريق

قال قنصل عام الصين بالإسكندرية يانج يي، إن لدى مصر والصين خبرة واسعة في مجال النقل البحري واللوجيستي، مؤكدا أن الصين على استعداد لدعم الشركات الصينية للعمل في مجال النقل البحري واللوجيستي، موضحا أن التعاون المصري الصيني في مجال النقل البحري والتجاري يدفع بمبادرة الحزام والطريق خاصة في وجود قناة السويس وما لها من أهمية النقل البحري.

وأضاف يي، خلال مؤتمر صحفي في ميناء أبي قير، أن الشركات الصينية على استعداد العمل في النقل البحري واللوجيستي في ميناء العين السخنة بجانب ميناء أبي قير، مشيرا إلى أن مشروع محطة حاويات أبي قير التي شيدتها أكبر شركة صينية وبدعم دولة الصين هو جزء من خطة الحزام والطريق، مؤكدا أنهم دائما حريصون على الدفع بالعلاقات الصناعية والتجارية.

وأشار القنصل الصيني، إلى أنه تم تناول مجالات التعاون والدفع بها في مجالات النقل والنقل البحري خلال زيارت الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الصين.

فيما أوضح دوانك كيون مدير الشركة الصينية، أن المشروع يوفر 2000 وظيفة واستيعاب 2 مليون حاوية سنويا، مؤكدا أنه يشمل من حماية الشواطئ وعمل شبكات مياه وكهرباء، مشيرا إلى أن المشروع سيدفع باستثمارات كبيرة في مصر.

وتابع أن العمل بين الجانبين المصري والصيني الذي وصل إلى 8 ملايين ساعة في هذا المشروع عكس تقارب للثقافات.