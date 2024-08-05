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تضرر 28 ألف شخص جراء السيول في اليمن

د ب أ
نشر في: الإثنين 5 أغسطس 2024 - 4:30 م | آخر تحديث: الإثنين 5 أغسطس 2024 - 4:30 م

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، تضرر أكثر من 28 ألف شخص جراء السيول التي ضربت خلال الساعات الماضية محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان، في تغريدة على منصة إكس اليوم، إنه خلال " الليلة الماضية، تضرر أكثر من 28 ألف شخص في أربع مديريات بمحافظة ‎حجة من سيول الأمطار الغزيرة". 

وأفاد بأن" فرق آلية الاستجابة السريعة للأمم المتحدة بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان تواصل عمليات التقيم والاستجابة"، موضحا أن هذه الفرق "سجلت حتى الآن أكثر من 4112 عائلة للاستجابة لها بالإغاثة الطارئة".

ويبدأ موسم الأمطار باليمن في شهر مارس ويتسبب غالبا بخسائر بشرية ومادية في البلاد التي تعاني من ضعف شديد في الخدمات والبنية التحتية.


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