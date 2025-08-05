إغلاق صناديق انتخابات الشيوخ في شمال سيناء وسط تأمين مشدد وبدء فرز الأصوات بعد إقبال متأخر

أُغلقت مساء اليوم الثلاثاء لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة شمال سيناء، في الموعد المحدد لنهاية اليوم الثاني والأخير من التصويت، وسط إجراءات أمنية مشددة، تمهيدًا لبدء عملية فرز الأصوات.

وجرى الإغلاق طبقًا لتعليمات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، مع اتخاذ جميع التدابير التنظيمية لتأمين نقل صناديق الاقتراع إلى مقار الفرز الفرعية المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة.

وأكدت مصادر مطلعة أن محاضر الفرز سيتم تجميعها عقب الانتهاء من عمليات الفرز بكل لجنة، ثم إرسالها إلى اللجنة العامة على مستوى المحافظة، ومنها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، لإدراجها ضمن النتائج النهائية على مستوى الجمهورية.

وشهدت الساعات الأخيرة قبل إغلاق اللجان تزايدًا في الإقبال من المواطنين، الذين فضّلوا التصويت في أجواء أكثر اعتدالًا بعد تراجع درجات الحرارة التي أثرت على معدلات الحضور في ساعات النهار.

من جانبه، صرّح اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بأن عدد من يحق لهم التصويت يبلغ 314 ألفًا و724 ناخبًا وناخبةً، موزعين على مراكز المحافظة المختلفة، عبر 45 لجنة فرعية داخل 40 مركزًا انتخابيًا.

وأشار المحافظ إلى أن شمال سيناء تُعد دائرة انتخابية واحدة، ويتنافس على المقعد الفردي 7 مرشحين، هم: سامي العزازي (حماة الوطن)، حسام سليمان (المؤتمر)، منصور الرياضي، صبري سلامة، سامي الهواري، أحمد يونس عليوة، ومصطفى المالح (مستقلون).

كما يتنافس على مقعد القائمة المرشح فايز أبو حرب، ضمن قائمة التحالف الوطني من أجل مصر.