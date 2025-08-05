ماذا تتضمن خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة بالكامل؟

بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "اتخاذ القرار"بالتوجه لاحتلال قطاع غزة، سيُعقد اليوم الثلاثاء، نقاش أمني محدود في مكتب نتنياهو، حول ما أثير من خطط لاحتلال قطاع غزة.

وسيحضر النقاش المحدود أيضًا رئيس الأركان إيال زامير، والوزير رون ديرمر، ورئيس مديرية عمليات الجيش الإسرائيلي، إيتسيك كوهين، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأوضحت "معا" أن المناطق الجديدة التي سيُطلب من الجيش الإسرائيلي العمل فيها، هي: أجزاء إضافية من دير البلح، والنصيرات، ومدينة غزة شمال القطاع، في الأجزاء التي لم تدخلها قوات الاحتلال.

وفي حين لم يُمنح جيش الاحتلال الضوء الأخضر بعد، عارض هذه الخطوة الواسعة على مدار 22 شهرًا منذ بدء الحرب.

وأوضحت "معا" أن الأسباب في هذه المسألة ترجع إلى الخوف على حياة المحتجزين المقيمين في هذه المناطق، ولأن هناك تجمعات سكانية كبيرة من سكان غزة في تلك المناطق، والتي يجب إخلاؤها.

- ماذا سيقدم رئيس الأركان في المناقشة الأمنية؟

وفقًا لـ"معا"، سيطرح رئيس الأركان، في هذه المرحلة، خياراتٍ للحصار والتطويق والمداهمات لاستنزاف حماس. ويدفع المستوى السياسي، وكذلك نتنياهو، باتجاه احتلال كامل للقطاع.

وإذا نُفِّذت هذه الخطوة، ستتطلب حشدًا أكبر للقوات داخل القطاع. كما أن هذه الخطوة قد تستغرق شهورًا، نظرًا لتعقيدها.

وتحذّر مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي من أن خطوة "الاحتلال الكامل" قد تؤدي إلى فقدان جميع المحتجزين - أحياءً وأموات، بحسب "معا"، موضحة أنه ليس من قبيل الصدفة أن تمتنع إسرائيل حتى الآن عن إصدار تعليمات للجيش بالعمل في عمق المعسكرات المركزية وفي مدينة غزة.

ومن المتوقع أن يعرض زامير خلال النقاش خطط الجيش لمواصلة محاصرة معسكرات حماس المركزية ومعسكرات الاستنزاف في مدينة غزة، من خلال الغارات الجوية وعمليات الكوماندوز.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يطالب نتنياهو بخطط بديلة، تشمل احتلالًا كاملًا للقطاع، مع تقييم للجداول الزمنية، بالإضافة إلى مرحلة "تطهير" يُتوقع أن تستمر لفترة أطول بكثير، على غرار ما حدث في الضفة الغربية، حيث لا تزال مستمرة حتى اليوم.