ترأس اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية في يومها الثاني بجميع لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025 على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسط انتظام وانضباط ملحوظين بجميع المراكز، مع تزايد إقبال المواطنين على التصويت في اليوم الثاني، مشيرًا إلى التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لتأمين المقار الانتخابية وتيسير إجراءات التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الهمم، بما يضمن بيئة آمنة وسهلة لجميع الناخبين.

وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتنسيق اللحظي مع غرف العمليات الفرعية في جميع الوحدات المحلية؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وحل أية معوقات فورًا، بما يكفل انتظام التصويت وضمان الشفافية والنزاهة.

ويشارك في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام مليوني و407 آلاف و571 ناخبًا وناخبة بمحافظة كفرالشيخ، موزعين على 439 مركزًا انتخابيًا يضم 442 لجنة فرعية، ويشرف على العملية القضاة، بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية لتأمين اللجان من الخارج وضمان سلامة الناخبين.

ورفعت درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وخصصت نقاط إسعاف وسيارات مجهزة بالقرب من مراكز الاقتراع؛ للتعامل مع أية طوارئ صحية، وتجهيز فرق طبية وتمريضية، وتوفير وسائل الإطفاء والتأمين بالتنسيق مع الحماية المدنية.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ كفرالشيخ، جموع المواطنين إلى المشاركة بكثافة والتوجه إلى صناديق الاقتراع، مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات واجب وطني ودستوري يعكس وعي الشعب المصري وإرادته في صياغة مستقبل الوطن، ودعم مسيرة الديمقراطية والاستقرار.

وبدأت عملية التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في تمام الساعة الـ9 من صباح اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025 وحتى الـ9 من مساء نفس اليوم، ويشرف على الانتخابات 9500 قاض من قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

وتجرى الانتخابات في حضور وسائل الإعلام والمنظمات الحاصلة على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و 26 في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات يوم 4 سبتمبر المقبل.