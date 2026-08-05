التعليم: امتحانات وبنوك أسئلة جديدة للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدرسة المتفوقين بعين شمس

قال الدكتور أيمن بهاء نائب وزير التربية والتعليم إن التقديم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس مستمر حتي يوم الأحد ٩ أغسطس.

وأضاف بهاء، عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك، إن التقدم هذا العام تقدم موحد لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدرسة المتفوقين بعين شمس، ويمكن للطالب عند تحديد رغباته كتابة أي من المدارس بما فيها متفوقين عين شمس ضمن الرغبات.

وتابع بهاء: "هو امتحان واحد وملف واحد وسيتم التوزيع طبقا للنقاط والرغبات والتنسيق للناجحين في اختبارات التقدم".

وأعلن عن وجود نظام جديد للتقييم بالنقاط يجمع بين كل أوجه التميز المطلوبة وليس شرطا أبدا الحصول على نقاط في كل معايير التقدم، موضحه كالتالي:

- التميز الدراسي (مجموع الإعدادية ونتيجة المواد) حتى ١٤ نقطة

- التفوق العلمي حتى ١٠ نقاط

- التفوق الرياضي حتى ١٠ نقاط

وأوضح أن امتحانات التقدم هذا العام جديدة وبنوك اسئلة جديدة وتعتمد تماما على ما حصله الطالب في المرحلة الإعدادية بالنسبة للرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.