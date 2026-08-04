انطلقت، منذ قليل، المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، وحتى الأحد 9 أغسطس 2026 على أن يغلق موقع التنسيق الإلكتروني الساعة السابعة مساءً.

وبالنسبة للنظام الحديث المرحلة الأولى للتنسيق 2026 -2027 فإن الحد الأدنى شعبة علمي علوم 292 درجة 91.25% بواقع 23154، وشعبة علمي رياضيات 275.5 درجة 86.09% بواقع 16046، والشعبة الأدبية 229 درجة 71.56% بواقع 55567، ليكون إجمالي أعداد الطباب بالمرحلة الأولى ثانوية عامة نظام حديث 94767 طالب وطالبة.

أما النظام القديم بتنسيق 2026 -2027 فإن الحد الأدنى لشعبة علمي علوم 369 درجة 90.00% بواقع 21 وشعبة علمي رياضيات 347 درجة 84.63% بواقع 7 والشعبة الأدبية 270 درجة 65.85% بواقع 70 طالب ليكون إجمالي أعداد الطلاب القدامى 98.



وأهابت الوزارة بالطلاب سرعة تسجيل رغباتهم خلال المدة المحددة، وعدم الانتظار حتى الساعات الأخيرة، مع إمكانية تعديل الرغبات أكثر من مرة طوال فترة المرحلة، على أن يُعتد بآخر تعديل يتم قبل غلق باب التسجيل.

وتستقبل معامل ومراكز التنسيق الإلكتروني في المحافظات طلاب الثانوية وأولياء أمورهم ونشرت وزارة التعليم العالي أماكن مراكز الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، والتي تقدم خدماتها للطلاب بالمجان طوال مراحل التنسيق الإلكتروني لتسهيل إجراءات تسجيل الرغبات، وتوفير الدعم الفني والإرشادي للطلاب، من خلال فرق عمل مدربة داخل مراكز الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية، بما يضمن إتمام عملية التسجيل بصورة صحيحة وآمنة.

وأكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الجامعات الحكومية سخرت جميع إمكاناتها لتقديم الدعم الكامل لطلاب الثانوية العامة خلال أعمال التنسيق الإلكتروني، مشيرًا إلى أن مراكز الحاسب الآلي بالجامعات تم تجهيزها لاستقبال الطلاب وتقديم الخدمات والإرشادات اللازمة لهم، بما يسهم في تيسير إجراءات تسجيل الرغبات، وضمان حصول الطلاب على الدعم الفني اللازم طوال فترة التنسيق، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به الجامعات الحكومية في خدمة الطلاب وأولياء الأمور.

فيما أكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، أن مراكز الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية تستقبل الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني، وتقدم خدماتها دون أي مقابل، موضحًا أن العاملين بالمراكز يقدمون الدعم الفني والمشورة للطلاب أثناء تسجيل رغباتهم، ويساعدونهم في التعامل مع موقع التنسيق الإلكتروني وفقًا للقواعد المنظمة، مع التأكيد على أن اختيار وترتيب الرغبات يظل حقًا أصيلًا للطالب وحده.

وفي نفس السياق، أكدت وزارة التعليم العالي أنه يجب على طالب الثانوية العامة وما يُعادلها التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط لأنه لا يوجد تقديم مباشر للجامعات الحكومية والمعاهد، ونصحت الطلاب المحافظة على الرقم السري الخاص به لتسجيل الرغبات على الموقع الإلكتروني للتنسيق، وعدم إطلاع أي شخص آخر عليه؛ حتى لا يتم العبث برغبات الطالب، موضحة أن الطالب يستطيع التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني على مدار الـ24 ساعة من خلال حاسوبه الشخصي، ويمكنه التسجيل أيضًا من خلال معامل الجامعات الحكومية التي تعمل خلال فترة مراحل التنسيق.

وأضافت الوزارة أنه يجب على الطالب استكمال الرغبات المُتاحة له على الموقع الإلكتروني للتنسيق بشكل كامل، والتي يبلغ عددها 75 رغبة، كما يجب على الطالب مراعاة ترتيب الرغبات المتاحة له على الموقع الإلكتروني للتنسيق، والبالغ عددها 75 رغبة، وضرورة التأني في اختيارها، واستخدام أمر (حفظ باسم أو save as) لحفظ رغباته التي قام بإدخالها على الموقع، ويستطيع الطالب القيام بطباعة هذه الرغبات، والحصول على إيصال برقم محدد، مدون به تاريخ وساعة التقديم، كما يستطيع الطالب الاحتفاظ بنسخة من رغباته على الحاسب الشخصي الخاص به؛ حتى يتمكن من الرجوع إليها عند الحاجة.

وأشارت إلى أن الطالب يستطيع تعديل رغباته عدة مرات خلال المدة الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق بسهولة، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب، ويجب على الطالب عدم التسرع والتعجل في اختيار رغباته، وتحرى الدقة في اختيار الرغبات المناسبة لقدراته، وعلى الطالب أن يدرك أن القبول يتم وفقًا لمجموع الثانوية العامة، وليس بأولوية التقديم.

كما أكدت أنه لا يحق للطالب إعادة ترشيحه مرة أخرى، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق، وانتهاء مرحلة التحويلات "تقليل الاغتراب"، وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية، ويمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان نتيجة التنسيق؛ لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح.

وذكرت وزارة التعليم العالي: لا يحق للطالب الذي لم يلتحق بتنسيق العام الماضي 2025 دخول التنسيق الإلكتروني للعام الحالي 2026؛ لأن البرنامج مُعد لطلاب الثانوية العامة الحديثة فقط (2026) ولا يقبل تسجيل طلاب السنوات السابقة، ولا يستطيع الطالب التحويل من خلال الكليات، وإنما التحويل يكون لمرة واحدة فقط، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني في مرحلة التحويلات (تقليل الاغتراب) وفقًا للقواعد والنسبة المقررة، ولا يوجد تحويل ثلاثي.

وشددت على طلاب الثانوية العامة الالتزام بالمواعيد المقررة للتقديم لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وعدم التخلف عنها.

في سياق متصل، يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني حتى غدًا الخميس 6 أغسطس 2026، لقائمة الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)، كليات الفنون التطبيقية بجامعات (العاصمة – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور)، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة العاصمة، كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة العاصمة، كلية التربية الفنية جامعة المنيا، كليات علوم الرياضة.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه سيتم قبول الطلاب من ذوي الإعاقة من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وفقًا لقواعد الترشيح المعلنة، وبما يتوافق مع مجموع الطالب وترتيب رغباته، واجتياز اختبارات القدرات أو المقابلات الشخصية بالكليات التي تشترط ذلك، مشيرة إلى حالات يتم قبولها عن طريق الجامعات مباشرة، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المقررة، وبناءً على نوع الإعاقة واللجنة الطبية المختصة.

وأكد الوزارة على استثناء الطلاب ذوو الإعاقة من قواعد التحويل المناظر والتوزيع الجغرافي، بما يسمح لهم بالالتحاق بالجامعات الأقرب إلى محل إقامتهم، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المقررة، منوه أنه يستلزم تقديم مستند رسمي يثبت محل الإقامة، وبطاقة إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب استيفاء باقي الشروط والضوابط المنظمة.