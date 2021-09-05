خلافات عائلية وراء مقتل مواطن في مشاجرة بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لمشاجرة بين مجموعة بين عدد من الأشخاص بدائرة مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا.

وبفحص الواقعة أمكن تحديد طرفى المشاجرة، الطرف الأول (عامل، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وآخر حاصل على دبلوم، وتوفى إثر إصابته بكسر بعظام الجمجمة)، والطرف الثاني (5 أشخاص، بينهم 4 مصابون بجروح وكدمات متفرقة بالجسم)، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا.

وكشفت التحريات أن الواقعة بسبب خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، كما نتج عنها وفاة أحد الأشخاص من الطرف الأول.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهام بالتعدى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.