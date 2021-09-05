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جهاز الإحصاء: متوسط إنفاق الأسرة المصرية سنويا يصل إلى 62 ألف جنيه

أحمد علاء
نشر في: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 9:15 م | آخر تحديث: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 9:15 م

قال طاهر صالح رئيس قطاع الإحصائيات السكانية بالجهاز المركزي للإحصاء، إن متوسط الإنفاق الاستهلاكي للأسرة بشكل سنوي يصل إلى 62 ألف جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هناك 12 بندًا للإنفاق، تشمل الطعام والشراب والمسكن ومستلزماته والخدمات والرعاية الصحية والانتقالات والتعليم وصولًا إلى الثقافة والترفيه.

وأوضح صالح، أن معدل الفقر في مصر سجّل انخفاضًا، من 32.5% لعام 2017 / 2018 إلى 29.7 لعام 2019 / 2020، مُرجعًا هذا الانخفاض إلى الدعم الذي تقدمه الدولة لنحو 90% من المواطنين.

ولفت إلى أن دعم الدولة لهذه الشريحة الضخمة مكّن من تجاوز بعض الأعباء التي قد تنجم عن القرارات الاقتصادية، موضحًا أن دعم الغذاء على وجه التحديد يصل إلى 90%.

وأشار إلى أيضًا أن 88% المواطنين يستفيدون من بطاقات التموين، تتضمن تقديم دعمًا على السلع الغذائية، إلى جانب الدعم المقدم على الكهرباء والغاز.

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