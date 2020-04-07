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طلب التحريات حول حريق مطعم المشويات في الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عصام عامر
نشر في: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 1:34 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 1:34 ص

طلبت نيابة ثان المنتزه في الإسكندرية، الأحد، تحريات المباحث؛ حول نشوب حريقًا في مطعم مشويات، أسفل عقار، كائن في شارع المهداوي، منطقة المندرة "قبلي" شرقي المحافظة، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وقررت النيابة العامة ندب خبراء الأدلة الجنائية؛ لمعاينة ورفع آثار موقع الحريق وتحديد بدايته ونهايته، وطلبت تقريري "الحماية المدنية، والأدلة الجنائية"، مع الاستماع لأقوال شهود العيان من العاملين بالمطعم حول ملابسات حدوثه.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي، وغرفة عمليات الحي، حول نشوب حريقًا في نطاق دائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

وبانتقال الشرطة رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارات إسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى باقي أجزاء العقار الموجود أسفله المطعم، وجرى وضع سياج تأميني في محيط الحريق، وقطع المرافق عنه، حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره.

وأسفر الحريق عن حدوث تلفيات في محتويات المطعم، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.

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