روسيا عن انتخاب رئيس جديد للحكومة البريطانية: لا تغيير

علق سيرجي بيلييف مدير القسم الأوروبي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، على نتائج الانتخابات في بريطانيا.



وقال في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لا يوجد ما يدل على علاقات إيجابية مع لندن، وموسكو ليس لديها أوهام بتحسن العلاقات بعد انتخاب ليز تراس لمنصب رئيس وزراء بريطانيا".



وأضاف: "لا نرى ما يدل على وجود تغيرات إيجابية في العلاقات الثنائية بعد انتخاب رئيس الوزراء البريطاني الجديد. ليس لدينا أوهام بشأن هذا".



وأشار إلى أن كلاً من تراس ووزير المال السابق ريشي سوناك خلال الحملة الانتخابية أكدا مرارًا وتكرارًا على أنهما يعتزمان مواصلة المسار المدمر لبوريس جونسون في العلاقات مع روسيا.



وتابع: "في الوقت نفسه، من المهم أن نفهم أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته تولى أيضا من أسلافه العمل على تدمير أسس التعاون الروسي البريطاني".



وأكد أن موسكو "لم تشرع قط في حوار بارد مع المملكة المتحدة".



وتابع: "في كل مرة بعد استفزاز بريطاني آخر مصحوبًا باتهامات لا أساس لها وعقوبات أحادية الجانب، نطالب الجانب البريطاني بالعقل والامتناع عن الأعمال التي تضر بالعلاقات بين بلادنا وشعوبنا".



فازت ليز تراس بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية خلفا لبوريس جونسون.