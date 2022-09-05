المصري يعلن تشكيل لجنة لإعادة الهيكلة الإدارية للنادي

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قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، تعيين إيهاب رجب الساعي مديراً تنفيذيا للنادي وتعيين حمدي محمد عثمان مديراً لأمن النادي إعتبارا من الثلاثاء 6 سبتمبر الجاري.

وتقرر أيضا تشكيل لجنة لإعادة الهيكلة الإدارية للنادي ووضع الضوابط الخاصة بشئون العاملين في ضوء الاحتياجات الفعلية للنادي من العاملين وتتكون اللجنة من:

عماد أحمد البرشة عضو مجلس إدارة النادي.

محمد الفقي أمين صندوق النادي.

محسن مصطفى شتا مستشار مجلس إدارة النادى للشئون الإدارية.

إيهاب رجب الساعى المدير التنفيذى واللواء حمدى محمد عثمان مدير أمن النادي.

على أن يتم عرض التصور النهائي للهيكل الإداري للنادي على المكتب التنفيذي للمراجعة والاعتماد.