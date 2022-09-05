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الغندور: قيمة عقد زيزو مع الزمالك 70 مليون جنيه

محمود عيسى
نشر في: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 4:09 م | آخر تحديث: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 4:09 م

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، تفاصيل عقد أحمد سيد زيزو الجديد مع القلعة البيضاء.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في الأيام الماضية، تجديد عقد زيزو لمدة 3 سنوات قادمة.

وقال الغندور اليوم الإثنين، خلال برنامجه الإذاعي على محطة راديو (أون سبورت): " قيمة عقد زيزو لن تقل عن 25 مليون جنيه في الموسم، ما يقارب 70 مليونا تقريبا في 3 مواسم".

وأَضاف:" هناك فارق مالي كبير في العروض التي وصلت للاعب من الخليج والذي وصل أحدها إلى 180 مليون جنيه".

وأكمل:" زيزو تعامل بذكاء في ملف العروض الخارجية المغرية التي وصلت إليه، ما بين قدرته على تحقيق طفرة تاريخية مع الزمالك أو الموافقة على تجربة خطوة جديدة في الخليج".

وأتم: "زيزو أفضل لاعب فى مصر لأنه هداف الدوري بجدارة وبفارق كبير ولم يلعب إلا 29 أسبوعاً تقريباً لم يشارك فى آخر 3 مباريات.


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