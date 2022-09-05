الغندور: قيمة عقد زيزو مع الزمالك 70 مليون جنيه

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، تفاصيل عقد أحمد سيد زيزو الجديد مع القلعة البيضاء.
وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في الأيام الماضية، تجديد عقد زيزو لمدة 3 سنوات قادمة.
وقال الغندور اليوم الإثنين، خلال برنامجه الإذاعي على محطة راديو (أون سبورت): " قيمة عقد زيزو لن تقل عن 25 مليون جنيه في الموسم، ما يقارب 70 مليونا تقريبا في 3 مواسم".
وأَضاف:" هناك فارق مالي كبير في العروض التي وصلت للاعب من الخليج والذي وصل أحدها إلى 180 مليون جنيه".
وأكمل:" زيزو تعامل بذكاء في ملف العروض الخارجية المغرية التي وصلت إليه، ما بين قدرته على تحقيق طفرة تاريخية مع الزمالك أو الموافقة على تجربة خطوة جديدة في الخليج".
وأتم: "زيزو أفضل لاعب فى مصر لأنه هداف الدوري بجدارة وبفارق كبير ولم يلعب إلا 29 أسبوعاً تقريباً لم يشارك فى آخر 3 مباريات.