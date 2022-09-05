يبحث عدد كبير من الطلبة والطالبات عن موعد اختبارات القدرات للشهادات الفنية 2022، ليتمكنوا من التسجيل في المدة التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لكلًا من يرغب في الالتحاق بالكلية التي تشترط اجتياز اختبار القدرات.

وحددت وزارة التعليم العالي، مواعيد انطلاق الاختبارات للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية، حتى يستطيع الطالب التوجه إلى الاختبار في الموعد المحدد له حسب التوزيع الجغرافي الخاص به.

موعد اختبارات القدرات للشهادات الفنية 2022

هذا وتفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق الإلكتروني حتى يستطيع طلاب الدبلومات الفنية حجز اختبار القبول في الكليات التالية سواء الفنون التطبيقية أو كليات الفنون الجميلة قسم عمارة والفنون.

كما أعلنت الوزارة موعد اختبارات القدرات للشهادات الفنية 2022، والتي تبدأ من يوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 7 من الشهر ذاته.

يمكن للطالب التقدم إلى اختبارات القدرات للالتحاق بالكلية التي يرغب بها الطالب، والتي جاءت على النحو التالي:

• كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – بنها – بني سويف – دمياط).

• كليات الفنون الجميلة (عمارة – فنون).

• كليات التمريض

مواعيد أداء امتحانات القدرات في الكليات لطلاب الدبلومات

هذا وتُعقد اختبارات القدرات بالكليات المعنية خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 6 سبتمبر حتى يوم الخميس الموافق 8 من الشهر ذاته، والتي تعد من أهم الشروط التي على الطالب اجتيازها.

كما أوضحت الوزارة، ضرورة حصول طلاب المعاهد الفنية الصناعية على 75% من المجموع الكلي لأداء اختبارات كليات الفنون الجميلة والتطبيقية.

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الجدير بالذكر، أنه يتم ترشيح الطلاب للكليات بعد ظهور نتيجة امتحان القدرات واختيار الطالب الخاصل على المجموع الأعلى، إذا توافرت جميع قواعد القبول به، وفقًا للأعداد المتاحة في كل كلية والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.