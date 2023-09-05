تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، 5 سبتمبر 2023.

• وجاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة، كالآتي:

ارتفعت أسعار الطماطم 50 قرشا لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 9.5 إلى 11 جنيها.

استقر سعر البصل ليتراوح بين 14 إلى 18 جنيها.

وزادت أسعار الكوسة جنيها واحدا لتتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

وقفز سعر الجزر 3 جنيهات ليتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

بينما هبطت أسعار الفاصوليا 4 جنيهات لتتراوح بين 16 إلى 24 جنيها.

وانخفضت أسعار الباذنجان 2.5 جنيه لتتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

وصعد سعر الفلفل الرومي جنيها واحدا ليتراوح بين 6 إلى 10 جنيهات.

وهبط سعر الفلفل الحامي جنيها واحدا ليتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

استقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

وتراجع سعر الخيار البلدي جنيها واحدا ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

وسجلت أسعار البامية لتتراوح بين 29 إلى 33 جنيها.

• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

سجل سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 10 إلى 18 جنيها.

استقر سعر الليمون البلدى ليتراوح بين 5 إلى 11 جنيها.

زاد سعر العنب البناتي 3 جنيهات ليتراوح بين 15 إلى 21 جنيها.

واستقرت أسعار التفاح البلدي لتترواح بين 15 إلى 25 جنيها.

واستقر سعر التين البرشومى ليتراوح بين 6 إلى 14 جنيها.

وهبطت أسعار الجوافة 3 جنيهات ليتراوح 7 إلى 17 جنيها.

بينما ارتفعت أسعار الرمان 2 جنيها لتتراوح 9 إلى 17 جنيها.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 7 إلى 15 جنيها.

واستقرت أسعار المانجا البلدي لتتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 16 إلى 24 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقًا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.