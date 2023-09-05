ألمانيا تعتزم تقديم تمويل لإفريقيا في مجال قضايا المناخ بقيمة 450 مليون يورو

أعلنت ألمانيا، اليوم، اعتزامها تقديم تمويل لقضايا المناخ بقيمة 450 مليون يورو (486 مليون دولار)، يشمل دعم بناء مصنع للأسمدة في كينيا باستخدام الهيدروجين الأخضر.

وأوضح باركل كوفلر وزير التعاون الاقتصادي في ألمانيا، في كلمة خلال القمة الإفريقية الأولى للمناخ التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي، أن بلاده، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، ستوفر قرضا بقيمة 60 مليون يورو من أجل المشروع الكيني المقرر في أولكاريا جنوب شرقي البلاد، حيث يمكن استخدام الطاقة الحرارية الأرضية لفصل الهيدروجين من جزيئات المياه، مما سيوفر الوقود لمصنع الأسمدة، مضيفا أن سلطات برلين ستقوم أيضا بإلغاء 60 مليون يورو من الديون المستحقة لكينيا، مقابل الأموال التي يتم إنفاقها على الطاقة المتجددة والزراعة الصديقة للمناخ. وأشار إلى حاجة إفريقيا الكبيرة للطاقة، وللاستثمار في هذه الصناعة مستقبلا، بما يخدم الأهداف التنموية والبيئية، ويخلق وظائف للطاقات الشابة في القارة.

وكانت أعمال قمة المناخ الإفريقية، التي تهدف إلى جعل القارة قوة ناشئة في مجال الطاقة المتجددة والداعية إلى تخصيص مساعدات مالية دولية لها للاستفادة من الموارد والمهارات المتاحة لديها، قد بدأت أمس وتتواصل حتى غد الأربعاء بإصدار "بيان نيروبي".