إسرائيل: الائتلاف والمعارضة يرفضان صفقة هرتسوج لخطة الإصلاح القضائي

رفض وزير العدل في الحكومة الإسرائيلية ياريف ليفين، الخطوط العريضة لخطة التعديل القضائي التي وضعها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

ونقلت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، عن وزير العدل ياريف ليفين قوله إن "من المستحيل الموافقة على اقتراح التسوية الجديد" الذي صاغه الرئيس إسحاق هرتسوج - كجزء من المحادثات غير المباشرة بين ممثلي حزب الليكود والمعسكر الوطني.

وأضاف: "هذا لا يغير الأمر الأساسي الذي يتطلبه تغيير لجنة اختيار القضاة"، متابعا: "من وجهة نظرنا، هذه ليست تسوية، جمهورنا يشعر بخيبة أمل".

وكان مسئول كبير في الائتلاف الحكومي قال أمس الاثنين، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى الرئيس الضوء الأخضر لمواصلة الوساطة - بشرط حصوله على موافقة المعارضة".

وأضاف أن "ليفين سيوافق على تجميد التشريع لمدة عام ونصف، وهو أحد أقسام المخطط، بشرط الاتفاق على تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة – وهو أمر متوقع".

وعارض خطة هرتسوج رئيس المعسكر الوطني بيني جانتس وممثلون آخرون للمعارضة، وعلى رأسهم زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي لم يشارك على الإطلاق في المحادثات.

وطلب نتنياهو من هرتسوج نشر الخطوط العريضة لخطته أمام الجمهور، لكنه قوبل بالرفض، وقال هرتسوج إنه لن يوافق على نشر المخطط إلا بعد حصوله على موافقة المعارضة عليه.