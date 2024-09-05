السفير الألماني: مصر شريك محوري لزيادة المساعدات لغزة

زار السفير الألماني لدى مصر يورجن شولتس وفريق من السفارة، اليوم، شمال سيناء، حيث قام السفير بتفقد الأوضاع في العريش ومعبر رفح ومناقشة سبل التغلب على الأزمة الإنسانية في غزة مع الجهات المحلية والمؤسسات ومنظمات الإغاثة.

وبعد حديثه مع محافظ شمال سيناء اللواء الدكتور خالد مجاور، قام السفير برفقة المحافظ مع ممثلي الهلال الأحمر المصري وممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) وممثلي برنامج الغذاء العالمي بزيارة مخزن المساعدات الإنسانية وزيارة معبر رفح.

وانتهت زيارة السفير إلى شمال سيناء بإجراء محادثات مع مفتش الصحة وأطباء مستشفى العريش العام.

وقال السفير شولتس: أتقدم بالشكر إلى مصر على جهودها المتواصلة لتخفيف معاناة الناس في غزة وإتاحة المساعدات الإنسانية. وأضاف أن فتح معبر رفح وكيفية تنفيذ قرار 2720 هما عاملان رئيسيان لزيادة المساعدات الإنسانية وتعد مصر شريكا محوريا لتحقيق ذلك.

وتابع: مازال الوضع الإنساني في غزة كارثيا وتقف ألمانيا جنبا إلى جنب مع النساء والرجال والأطفال الذين يعانون في غزة وقد قامت المانيا بزيادة مساعدتها الإنسانية بشكل كبير ومتكرر. ويعد المحور الرئيسي للمساعدة الألمانية هو توفير الاحتياجات الأكثر ضرورة للناس في غزة مثل المساعدات الطبية وتوفير الأغذية وذلك على سبيل المثال من خلال توزيع كراتين مواد غذائية وإرسال فريق الطوارئ الطبي أو تقديم الدعم النفسي الاجتماعي للأسر.