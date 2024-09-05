طالبان تعرب عن استعدادها للتفاوض المباشر مع ألمانيا بعد عمليات الترحيل

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قال مسئول بارز في الحكومة الأفغانية، اليوم الخميس، إن جماعة طالبان تأمل في خوض مفاوضات مباشرة مع ألمانيا، بعدما رحلت برلين مجرمين جنائيين إلى أفغانستان لأول مرة منذ عودة الحركة للسلطة في أغسطس 2021.

وأضاف المسئول في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن حفاظ ألمانيا وأفغانستان على التزامهما بعلاقاتهما التاريخية واستئنافها يصب في مصلحة الشعبين والدولتين".

وليس لألمانيا علاقات دبلوماسية رسمية مع طالبان، التي تواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات حقوقية على نطاق واسع، خاصة ضد النساء والفتيات.

وغادرت ألمانيا طائرة تقل 28 سجينا من المدانين بجرائم، إلى أفغانستان يوم الجمعة الماضي.

وذكرت فضائية "الجزيرة" القطرية، أن الدوحة توسطت بين الحكومة الألمانية وطالبان. وتم استخدام طائرة مستأجرة من الخطوط الجوية القطرية لنقل السجناء.

وكان استئناف عمليات الترحيل إلى كابول مسألة خلافية في ألمانيا على مدار الشهور القليلة الماضية، بعدما قتل لاجئ أفغاني رجل شرطة في مدينة مانهايم بغرب البلاد.

وقال مسئول طالبان إن المجرمين المرحلين "ستتم محاكمتهم وفقا للقانون، مع وضع الجرائم التي ارتكبوها في الاعتبار".