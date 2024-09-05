تفقد اللواء سامح المتولي، رئيس مدينة أبورديس بجنوب سيناء، والدكتور الدكتور إيهاب زغلول، مدير محطة بحوث الصحراء بجنوب سيناء منطقة وادي فيران التابعة لمدينة أبورديس، لمتابعة أنشطة مشروع إقامة مجتمع متكامل ومستدام بوادي مكتب ومنطقة فيران، الجري إقامته بالتنسيق بين وزارة البترول، ومركز بحوث الصحراء، ومديرية الزراعة بالمحافظة.

وقال الدكتور الدكتور إيهاب زغلول، مدير محطة بحوث الصحراء، إن المشروع يستهدف إنشاء عددًا من محطات التحلية بطاقة إجمالية تصل إلى 135 مترا مكعبا يوميا، وذلك ضمن مشروع إقامة مجتمع زراعي متكامل ذكي ومستدام باستخدام التقنيات الحديثة بمنطقة وادي فيران، بهدف النهوض بالمستوى الاقتصادي لقاطني المنطقة، وتوفير فرص عمل لهم من خلال دمجهم في العمل بالزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، إضافة إلى إقامة بعض المشروعات المتناهية الصغر والمرتبطة بالمجال الزراعي، مثل تربية الحيوانات، وإقامة مناحل، ومزارع سمكية.

وأوضح مدير محطة البحوث في تصريح اليوم، أنه جرى خلال الجولة متابعة عمليات التشغيل التجريبي بمحطة تحلية وادي نسرين، والتي تعمل بطاقة 10 متر مكعب يومي، أي تكفي ما يزيد عن 650 فرد، وتشغيل محطة التحلية بوادي خبير بطاقة 25 مترا مكعبا يوميا، وهي تكفي لعدد 1500 فرد.

وأكد أنه جرى متابعة أعمال إنشاء محطة تحلية بوادي مكتب، والمقرر أن تعمل بطاقة 25 متر مكعب يومي، إضافة إلى تفقد المناطق المقترحة لتنفيذ 3 محطات تحلية ببعض الوديان التابعة لمنطقة فيران، وتبلغ طاقة المحطة الواحدة 25 مترا مكعبا يوميا.



وأشار إلى أن المشروع يعمل على توفير مصادر مياه شرب نظيفة من خلال إقامة محطات تحلية، وحفر آبار مياه، بجانب توفير وحدة متنقلة لتدوير المخلفات الزراعية، ومساعدة أهالي الوديان في مجال الاستصلاح الزراعي من خلال توفير الإمكانيات التي تسهم في تحسين الممارسات الزراعية، لزيادة الإنتاجية مع الحفاظ على البيئة.