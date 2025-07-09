جماعة الشباب تعلن مسئوليتها عن تفجير في مدرسة تدريب عسكري في الصومال

قالت وزارة الدفاع الصومالية إن مسؤولين فتحوا تحقيقا بشأن تفجير في مدرسة تدريب عسكري في العاصمة مقديشو اليوم الأربعاء، وهي عملية أعلنت جماعة الشباب تنفيذها عن طريق هجوم انتحاري.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك قتلى أو جرحى سقطوا إثر الانفجار في أكاديمية جالي سياد العسكرية، إحدى مراكز التدريب الرئيسية لمجندي الجيش في الصومال.

وذكرت جماعة الشباب، التي تشن هجمات دموية في الصومال منذ أمد طويل ضد أهداف عسكرية ومدنية، أن انتحاريا استهدف وفدا غربيا يدرب المجندين.

ولم يتبين على الفور ما إذا كان الوفد في المركز. ويشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا من بين الدول المشاركة في التدريب العسكري في الصومال.

وقال أدان حسن، أحد المجندين والشهود لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) هاتفيا إن "الانتحاري كان يرتدي سترة ناسفة وتم اعتراضه قبل أن يصل إلى هدفه. وفجر نفسه ليحدث إصابات طفيفة".