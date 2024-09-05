أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الخميس انكماش اقتصاد كوريا الجنوبية خلال الربع الثاني من العام الحالي رغم قوة الصادرات.

وذكر البنك أن الاقتصاد انكمش خلال الربع الثاني بنسبة 2ر0% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الأول من العام الذي سجل نموا ربع سنوي بنسبة 3ر1% وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية الصادرة عن البنك في وقت سابق.

في الوقت نفسه سجل الاقتصاد خلال الربع الثاني نموا سنويا بنسبة 3ر2% مقابل 3ر3% خلال الربع الأول.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن البنك المركزي القول إن الإنفاق الخاص انكمش بنسبة 2ر0% على أساس ربع سنوي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين، مقارنة مع زيادة بنسبة 3ر1% في الربع السابق.

في المقابل زادت صادرات البلاد بنسبة 2ر1% في الربع الثاني، مقابل 8ر1% خلال الربع الأول، في حين زادت الواردات بنسبة 6ر1% بعد تراجعها بنسبة 4ر0% في الربع الأول.

وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 6ر0%، وانخفض الاستثمار في البناء بنسبة 7ر1% في الربع الثاني، مقابل نمو بنسبة 3ر3% في الربع السابق، وفقا للبيانات.

وفي الشهر الماضي، جمد البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 5ر3% للمرة الثانية عشرة على التوالي وسط اعتدال التضخم وارتفاع ديون الأسر، وذلك بعد أن رفع أسعار الفائدة سبع مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.