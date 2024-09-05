استهل المنتخب البرتغالي مشواره في الموسم الجديد من دوري الأمم الأوروبية بفوز ثمين على حساب ضيفه الكرواتي 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الخميس، على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى بالمستوى الأول.

تقدم المنتخب البرتغالي عن طريق ديجو دالوت في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، ثم أضاف كريستيانو رونالدو هدفه التاريخي في الدقيقة 34، قبل أن يقلص المنتخب الكرواتي النتيجة في الدقيقة عن طريق ديجو دالوت بالخطأ في مرماه.

وشهدت المباراة تحقيق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقمًا تاريخيًا غير مسبوق، في مسيرة لاعبي كرة القدم، بعدما سجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده أمام كرواتيا.

وسجل كريستيانو رونالدو إلى هدفه رقم 900 في مسيرته الاحترافية، على مستوى الأندية والمنتخب، منذ بداية مسيرته الاحترافية عام 2002.

ووصل كريستيانو رونالدو إلى 131 هدفا بقميص البرتغال، عزز بها رقمه القياسي كهداف تاريخي للمنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى 769 هدفا، أحرزها بقمصان 5 أندية، يتقدمها ريال مدريد برصيد 450 هدفا.

يليه مانشستر يونايتد، ثاني أكثر الأندية التي سجل معها رونالدو، بواقع 145 هدفا، يليه يوفنتوس 101، ثم النصر برصيد 68 وسبورتنج لشبونة بـ5 أهداف.

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها فازت بولندا على حساب مستضيفه إسكتلندا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الخميس أيضًا، على ملعب هامبدن بارك.

وسجل أهداف بولندا كل من سيباستيان سزيمانسكي في الدقيقة الثامنة، وروبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء في الدقيقة 44، ثم نيكولا زاليفسكي من ركلة جزاء أخرى مع الدقيقة 97.

فيما سجل هدفي منتخب إسكتلندا كل من بيلي جيلمور في الدقيقة 46، وسكوت مكتوميناي في الدقيقة 76.